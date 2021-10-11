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Адвокат Добровинский объяснил, в каком случае Собчак можно было бы считать виновной в ДТП

Рафаэль Залян

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Происшествия
Адвокат Добровинский объяснил, в каком случае Собчак можно было бы считать виновной в ДТП
Фото: instagram/xenia_sobchak

Если бы Ксения Собчак оказывала на водителя «Мерседеса», который стал виновником смертельного ДТП под Сочи, физическое воздействие, ее можно было бы привлечь к ответственности. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил адвокат Александр Добровинский.

По его словам, никаких доказательств того, что телеведущая как-либо отвлекала шофера, не представлено в материалах дела:

— Какая доля вины может быть у пассажира? Конечно, если Ксения Анатольевна не закрывала ему глаза, не била его каблуком, не душила и не отвлекала, то о какой вине с ее стороны может идти речь?

Добровинский заметил, что единственным виновником смертельного происшествия является водитель, выехавший на встречную полосу, в салоне автомобиля которого сидела Собчак. Адвокат подчеркнул, шофер нарушил правила дорожного движения:

— Даже если Собчак всячески подгоняла водителя и заставляла ехать быстрее, ответственность за случившееся с него не снимается и не перекладывается на Собчак.

Видео: Вечерняя Москва

По словам адвоката, Собчак могла во время поездки «говорить все что угодно, но за рулем сидел один-единственный человек, отвечающий за транспортное средство. И это водитель, а никак не пассажир».

Автомобиль с телеведущей попал в аварию на автодороге между Адлером и Красной Поляной. Инцидент случился вечером 9 октября. На трассе произошло лобовое столкновение двух иномарок. Теледива в момент аварии находилась в автомобиле «Мерседес», который при обгоне совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Фольксвагеном», после чего последний по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Собчак в результате аварии не пострадала, а после случившегося уехала на другой машине до прибытия на место происшествия сотрудников полиции.

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