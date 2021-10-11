Около 300 тысяч родителей смогут получить психологические консультации в МГППУ в этом году

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Около 300 тысяч родителей смогут получить психологическую помощь в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) в рамках нацпроекта «Образование» до конца текущего года. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила проректор высшего учебного заведения по воспитательной и социально-психологической работе Олеся Вихристюк в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что к реализации проекта приступили еще в сентябре.

До конца декабря на базе университета смогут воспользоваться услугой и получить консультацию порядка 300 тысяч родителей детей, уточнила проректор.

Она добавила, что в МГППУ уже более двух десятков лет работает телефон доверия. Ежегодно на горячую линию вуза поступает около 30 тысяч обращений, пишет агентство городских новостей «Москва».

В Москве существует много горячих линий, по которым горожане могут обратиться для консультаций, жалоб, решения важных вопросов и помощи в чем-либо. Все они — часть общегородского контакт-центра (ОКЦ), который уже более десяти лет общается с жителями столицы. Как рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, робот отлично справляется со своими обязанностями — за год он самостоятельно обработал 19 миллионов звонков и почти с половиной из них добился результата без помощи специалиста.