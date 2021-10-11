Убивший одноклассника в Махачкале школьник заявил, что до этого между ними не было конфликта

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Между махачкалинским школьником, смертельно ранившим одноклассника, и погибшим до драки не было конфликта. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает пресс-служба МВД Дагестана со ссылкой на слова подростка.

— С его слов, ранее конфликтов между ними не было. Полицейскими ведется сбор материала для принятия процессуального решения. Предварительная проверка продолжается, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что нож школьник приобрел около года назад. Без определенной цели, просто чтобы «дома лежал».

— При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать, — рассказал он на допросе, опубликованном на странице ведомства в социальных сетях.

До этого сообщалось, что в одной из школ Махачкалы ученик ударил ножом другого школьника. Тот позже скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».