Андрей Бочкарев: Строительство четырех пожарных депо ведется в Новой Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты приступили к возведению четырех новых пожарных депо на территории Новой Москвы. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство новых объектов ведется в рамках программы «Безопасный город».

Одно из депо располагается в деревне Чернецкое поселения Вороновское. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

Другие объекты строятся в поселениях Воскресенское, Филимонковское и Рязанское.

Глава Стройкомплекса отметил, что в настоящий момент специалисты работают над проектами еще трех депо, которые будут стоять в Первомайском, Новофедоровском поселениях, а также в деревне Картамазово поселения Московский.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин добавил, что каждый из объектов оснастят всем необходимым для эффективного поддержания пожарной безопасности в столице.

В депо появятся помещения для пожарной техники, пункты связи, учебные помещения и комнаты отдыха.

Руководитель департамента подытожил, что новые депо значительно сократят время реагирования на чрезвычайные ситуации в ТиНАО.

До этого два новых пожарных депо ввели в эксплуатацию в ТиНАО: в поселениях Роговском и Вороновском. Об этом Андрей Бочкарев сообщил 14 сентября. По его словам, столичные власти уделяют большое внимание пожарной безопасности города.