Андрей Бочкарев: Два пожарных депо ввели в эксплуатацию на территории Новой Москвы

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поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон центральный 25Б. Карта всех событий

Два новых пожарных депо ввели в эксплуатацию в ТиНАО: в поселениях Роговском и Вороновском. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, столичные власти уделяют большое внимание пожарной безопасности города.

Так, ввод новых депо позволит повысить в городе скорость реагирования пожарных на непредвиденные ситуации.

Заммэра отметил, что в новых депо есть все необходимое оборудование для оперативной и профессиональной работы спецслужб.

В депо обустроены помещения технического обслуживания, башня со скалодромом для проведения тренировок и комнаты отдыха для сотрудников.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что здания вводились в эксплуатацию по результатам многочисленных проверок.

Летом 2021 года Москомархитектура согласовала проект другого пожарного депо с тренировочной площадкой — в поселке Северном. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Депо расположится по адресу Дмитровское шоссе, владение 163. Общая площадь здания составит около 3300 квадратных метров.

Фасады трехэтажной станции облицуют металлическими кассетами разных оттенков зеленого, которые будут меняться градиентно. Внутри депо оборудуют гараж для четырех автомобилей, а также служебные и административные помещения. Кроме того, на территории появится тренировочная башня со скалодромом высотой в четыре этажа.