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Новое пожарное депо с тренировочной площадкой появится в поселке Северном
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новое пожарное депо с тренировочной площадкой появится в поселке Северном

Полина Долганова

Город
Дмитровское шоссе, владение 163Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект пожарного депо с тренировочной площадкой в поселке Северном. Об этом в пятницу, 11 июня, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Депо расположится по адресу Дмитровское шоссе, владение 163. Общая площадь здания составит около 3300 квадратных метров.

Фасады трехэтажной станции облицуют металлическими кассетами разных оттенков зеленого, которые будут меняться градиентом. Внутри депо оборудуют гараж для четырех автомобилей, а также служебные и административные помещения. Кроме того, на территории появится тренировочная башня со скалодромом высотой в четыре этажа.

Ранее сообщалось, что трехэтажный детский сад на 350 мест построят в составе жилого комплекса «Лучи» на западе столицы.

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