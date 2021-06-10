Трехэтажный детский сад в стиле «постмодерн» построят на западе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Производственная улица Карта всех событий

Трехэтажный детский сад на 350 мест построят в составе жилого комплекса «Лучи» на западе столицы. Объект, который оформят в стиле «постмодерн», составит единый архитектурный ансамбль с возводимой рядом школой. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, что при оформлении фасадов здания, которое появится по адресу: улица Производственная, владение 6, использовался прием контраста.

— Навесные панели спокойного цвета будут перемежаться с яркими вставками из фактурной штукатурки. Панели при этом будут выполнены из особо прочного и огнестойкого материала — хризотилцемента. По своим характеристикам он идеально подходит для использования именно в садах и школах, — пояснил Сергей Кузнецов.

Необычным будет и остекление детского сада. Привычные окна разбавят несколько круглых, обрамленных в цветные широкие наличники, а также узких вертикальных. Подобное сочетание разных форм соответствуют идеям постмодернизма.

Площадь детского сада составит почти 5000 квадратных метров. В нем разместятся 14 групп детей.

В здании предусмотрены групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, а также кружковые, медицинский и пищевой блоки. На территории появятся спортивные и игровые площадки, а также навесы для тени.

Ранее сообщалось, что в районе Чертаново Южное в 2022 году планируют построить новый учебный комплекс на 620 мест.

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