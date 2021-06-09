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Учебный комплекс на 620 мест появится в районе Чертаново Южное
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Учебный комплекс на 620 мест появится в районе Чертаново Южное

Кирилл Николаев

Город
Варшавское шоссе, владение 170Е/1Карта всех событий

В районе Чертаново Южное в 2022 году планируют построить новый учебный комплекс на 620 мест. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Объект появится по адресу Варшавское шоссе, владение 170е/1. В настоящее время на строительной площадке завершены работы по разработке котлована и устройству свайного основания. Специалисты занимаются устройством вертикальных конструкций техподполья.

Проект учебного комплекса объединит под одной крышей школьный блок на 550 мест, а также детский сад на 70 мест. Входы в здание для различных возрастных групп разделят, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в Троицком административном округе построят учебный корпус, рассчитанный на 300 учеников.

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