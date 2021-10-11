Последняя в 2021 году церемония развода караулов состоится в Кремле 16 октября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Ивановская площадь Карта всех событий

Федеральная служба охраны завершит сезон торжественных церемоний развода пеших и конных караулов в Кремле. Последняя в этом году церемония состоится 16 октября.

— 16 октября 2021 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля состоится заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России, — говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

Сезон развода караулов в Кремле в 2021 году начался 29 мая. В июле проведение торжественных церемоний не проводилось в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Любой желающий мог присутствовать на церемонии каждую субботу в теплое время года, предварительно купив билет для посещения Кремля. В ходе церемонии военнослужащие демонстрировали перестроения в различные фигуры и уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов. Кавалерийский почетный эскорт показывал зрителям виды конного построения. Церемония проходила под аккомпанемент Президентского оркестра России, сообщает ТАСС.

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