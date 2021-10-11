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Маршрут следования автобуса № 59 на востоке Москвы изменился
Автобус, следующий по маршруту № 59, с 11 октября 2021 года при движении в сторону Электрозаводского моста будет проезжать через Семеновский проезд на востоке столицы. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что ранее автобус проезжал по улице Семеновский Вал.
Уточняется, что такие изменения связаны со строительными работами.
— Остановка «Улица Семеновский Вал» в сторону Электрозаводского моста переносится в Семеновский проезд, на остановку автобуса № 032. Организуется остановка «Кирпичная улица» в Семеновском проезде в сторону Электрозаводского моста, на остановке автобуса № 032, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Также в понедельник, 11 октября, в ведомстве рассказали, что выделенные полосы для наземного общественного транспорта появились еще в пяти местах столицы.
Так, например, новая полоса на Малой Тульской улице позволит вдвое ускорить движение автобусов, а участок можно будет преодолеть за две минуты.