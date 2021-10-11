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Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития России

Иван Юминов

Политика
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития России
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении единого плана по достижению национальных целей развития страны. Это следует из документа на официальном портале правовой информации в понедельник, 11 октября.

— Утвердить представленный Минэкономразвития России единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, — отмечается в документе на портале.

3 июля президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности страны. Это документ, определяющий стратегическое развитие страны, национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики.

В новой редакции стратегии главное направление — сбережение народа страны. Подчеркиваются намерение государства способствовать сохранению спокойных и доверительных отношений на международной политической арене и стремление к безопасности.

Однако к возможным действиям, несущим угрозу для территориальной целостности и суверенитета России, согласно документу, могут быть правомерны симметричные и асимметричные меры для пресечения и предотвращения недружественных действий.

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