Путин утвердил стратегию национальной безопасности России

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который утверждает стратегию национальной безопасности страны. Он опубликован в субботу, 3 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

— Постановляю утвердить прилагаемую стратегию национальной безопасности Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня подписания и признает утратившим силу предыдущий, подписанный в 2015 году.

Стратегия нацбезопасности РФ — это документ, определяющий стратегическое развитие страны, национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики.

Ранее сообщалось, что Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности. В конце мая документ был одобрен. Также секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что информационная безопасность обозначена как один из главных приоритетов в новой редакции стратегии нацбезопасности России. Из-за масштабного использования рядом зарубежных стран IT-технологий для вмешательства во внутренние дела РФ.

В новой редакции стратегии главное направление — сбережение народа России. Подчеркивается намерение государства способствовать сохранению спокойных и доверительных отношений на международной политической арене и стремление к безопасности. Однако на возможные действия, несущие угрозу для территориальной целостности и суверенитета РФ, согласно документу, могут быть правомерны симметричные и асимметричные меры для пресечения и предотвращения недружественных действий.

В экономическом плане новая редакция предоставляет задачи, которые направлены на предотвращение любых внешних и внутренних угроз, а также на повышение конкурентоспособности отечественной экономики в мировой сфере и создание достаточных условий для темпов ее роста выше мировых.

Вводится и новый национальный приоритет — защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Он сформулирован из-за угроз, которые разрушают базовые морально-этические ценности и внедряют чужую культуру и идеологию в жизнь России.