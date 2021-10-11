Такси перевернулось после аварии на Окской улице в столице

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

Автомобиль такси в результате ДТП на юго-востоке Москвы на Окской улице перевернулся на крышу. Об этом стало известно в понедельник, 11 октября.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники столичных ГИБДД и ЦОДД.

Информации о пострадавших в происшествии нет, передает Telegram-канал «Агентство «Москва».

Видео: АГН Москва

В конце сентября произошло еще одно ДТП с участием такси. Тогда дорожная авария случилась на 26-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), в результате чего несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка автомобиля такси.

Впоследствии по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В понедельник, 11 октября, в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что с пятницы по воскресенье, 8–10 октября, автоинспекторы выявили на дорогах Москвы 195 водителей в состоянии алкогольного опьянения, отказавшихся от процедуры медицинского освидетельствования.

При этом трое из выявленных нарушителей ранее уже лишались водительских удостоверений за вождение в нетрезвом виде. Им грозит уголовная ответственность.