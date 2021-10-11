«Лев Ильич не отпускает»: Арзамасова пропустила церемонию награждения из-за сына

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова победила в основной номинации конкурса I международного театрального фестиваля антрепризных спектаклей «Самородок». Она получила приз в категории «Лучшая женская роль» за спектакль «Ночь ее откровений». Вместо артистки награду забрала продюсер спектакля Дарья Гончарова, так как Арзамасова не смогла присутствовать на мероприятии из-за сына.

Артистка признается, что ради малыша ей приходится идти на жертвы.

— Простите, что не смогла приехать на церемонию награждения: Лев Ильич еще не каждый раз может меня отпустить. Но я обнимаю вас через расстояние и от всего сердца благодарю! — объяснила актриса на своей страничке в Instagram.

15 августа актриса Елизавета Арзамасова родила своему мужу Илье Авербуху сына.

Ранее Лиза Арзамасова продемонстрировала поклонникам свою фигуру через месяц после родов. Актриса опубликовала на своей странице в Instagram сторис, где виден ее подтянутый и спортивный живот. Подписчики предположили, что таким образом артистка хотела похвастаться своей фигурой, которую удалось восстановить так быстро после родов.