Один человек пострадал в ДТП с участием трех грузовиков на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 51-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне МКАД на 51-м километре столкнулись три грузовые машины. Об этом в понедельник, 11 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— В результате аварии пострадал один человек, — рассказал собеседник издания.

Смертельное ДТП с участием самосвала произошло на 113-м километре ЦКАД вечером 11 октября. Дорожная авария с участием самосвала, манипулятора и легкового автомобиля случилась на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) неподалеку от деревни Жедочи в Московской области.

В четверг, 7 октября, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала «ВМ», что трагическая авария, в результате которой погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля, произошла на автодороге Сергиев Посад — Калязин — Череповец. В результате по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Также в понедельник, 11 октября, в пресс-службе столичной ГИБДД заявили, что с пятницы по воскресенье, 8–10 октября, автоинспекторы выявили на дорогах Москвы 195 водителей в состоянии алкогольного опьянения, отказавшихся от процедуры медицинского освидетельствования. При этом трое из выявленных нарушителей ранее уже лишались водительских удостоверений за вождение в нетрезвом виде. Им грозит уголовная ответственность.