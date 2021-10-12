Психическое здоровье матерей в России предложили контролировать с помощью искусственного интеллекта

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Помочь в своевременном выявлении послеродовой депрессии и других психических расстройств у молодых матерей может искусственный интеллект. Благодаря этому можно попытаться минимизировать трагедии, которые происходят с россиянками в таком состоянии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый.

— Сейчас уже есть хорошие результаты программ, когда по голосу с большой вероятностью могут определить психические расстройства. То есть внедрение подобных инновационных методик достаточно перспективно для выявления послеродовой депрессии. Полностью предусмотреть возникновение какой-либо трагедии, конечно, все равно крайне сложно. Пока такой метод исследования с помощью искусственного интеллекта применяется для скрининга школьников. Но, возможно, стоит использовать его более широко. Нужно с экспертами обсуждать этот вопрос, — сказал собеседник «ВМ».

В начале октября в Москве под окнами жилого дома нашли тела молодой женщины и ее детей 2018 и 2021 годов рождения. Как пишут некоторые источники в Сети, перед трагедией москвичка якобы оставила записку, где указывала, что ее жизнь стала невыносимой.

По мнению Владимира Круглого, одной из причин такого «ужасного» исхода могла стать послеродовая депрессия. Это, считает эксперт, распространенное состояние, требующее диагностики и помощи специалистов.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в понедельник, 11 октября, также заявила о том, что в России следует создать алгоритм наблюдения за женщинами с послеродовой депрессией.

Потяева предположила, что эта тема должна будет прорабатываться специалистами. Медики в роддоме в состоянии определить, есть ли травматические последствия для женщины, заключила омбудсмен.