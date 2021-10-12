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Пьяного москвича в банном халате сняли с рейса Омск — Москва

Юлия Курганова

Происшествия
Пьяного москвича в банном халате сняли с рейса Омск — Москва
Фото: Pexels

28-летнего жителя столицы сняли с рейса Омск — Москва в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по округу. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Карбышева.

На опубликованных кадрах видно, как нетрезвого мужчину выводят из самолета полицейские. Москвич при этом одет в банный халат и кроссовки. Пассажир не сопротивляется при задержании и демонстрирует вежливость, пропуская правоохранителя в полицейскую машину первым.

— Я вам даже сам дверь открою. Я тоже не тороплюсь, — говорит мужчина.

Установлено, что данный пассажир употреблял алкоголь в аэропорту перед вылетом, после чего отправился на посадку. Командир самолета отказал москвичу в перелете из-за его состояния.

Уточняется, что задержка рейса составила около пяти минут.

Полиция составила в отношении гражданина протокол в соответствии со статьей 20.21 КоАП России «Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».

Видео: МВД России

1 октября самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира на борту. Мужчина вел себя неадекватно на борту лайнера. Командир борта из-за поведения дебошира принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Краснодара.

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