Астролог рассказала об уникальном цвете ауры каждого знака зодиака

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Каждый человек имеет свое энергетическое поле. Оно бывает разного цвета и зависит от настроения жителей нашей страны, их здоровья и мыслей. Оттенок ауры может многое рассказать о человеке. Подробным прогнозом для каждого знака зодиака с «Вечерней Москвой» поделилась астролог Светлана Кройцер.

Овен

Аура имеет оттенок ярко-красного цвета. Он дает Овну активность, эмоциональность, напористость, импульсивность.

Телец

Энергетическое поле имеет красно-коричневый оттенок — цвет земли. Он дает упорство, непоколебимость духа, силу воли, настойчивость, опору, физическую выносливость и упрямство.

Близнецы

Аура содержит все оттенки зеленого цвета. Эта цветовая гамма дает владельцу общительность, жизнерадостность, умственную работоспособность.

Рак

Диапазон цвета ауры у Раков необычайно широк: начиная от голубого цвета, заканчивая синим. Эти оттенки дают эмоциональность, сострадание, привязанность и скрытность.

Лев

Его аура содержит все оттенки золотисто-желтого цвета. Они дают Льву оптимизм, жизнерадостность, щедрость, великодушие и счастье.

Дева

Основной оттенок ауры Девы — бирюзовый. Благодаря ему представители этого знака имеют аналитический склад ума, они знают, что такое холодный расчет и методичность, любят во всем порядок.

Весы

Аура Весов — это оттенки розового цвета, а у некоторых она имеет все цвета радуги. Такая гамма цветов дает владельцу спокойствие, любовь, общительность, дипломатичность, радость, счастье, благодарность.

Скорпион

Основной цвет энергополя данного знака — пурпурный, насыщенного, глубокого сине-красного оттенка. Это дает Скорпиону сильную энергетику, глубину чувств и эмоций, страсть и жажду новых ощущений.

Стрелец

Аура Стрельцов имеет оттенки серебристого, светло-голубого, лилового цветов. Это делает представителей данного знака общительными, имеющими сильную интуицию, склонными к философским и духовным рассуждениям.

Козерог

Аура Козерогов имеет основной цвет индиго. Он дает владельцу уверенность, настойчивость, серьезность, амбициозность и упрямство.

Водолей

Цвет ауры варьируется от бледно-фиолетового до насыщенного фиолетового оттенка. Такая палитра говорит о благородстве, духовности, идеализме, высоких духовных качествах, а также дает задатки альтруизма.

Рыбы

Цвет ауры Рыб — все оттенки голубого и зеленого, особенно мягкого, нежного пастельного оттенка. Такие цвета дают представителям данного знака эмоциональность, глубокомыслие, интуицию, духовность, способность к самопожертвованию ради высоких идеалов.