Астролог рассказала об уникальном цвете ауры каждого знака зодиака
Каждый человек имеет свое энергетическое поле. Оно бывает разного цвета и зависит от настроения жителей нашей страны, их здоровья и мыслей. Оттенок ауры может многое рассказать о человеке. Подробным прогнозом для каждого знака зодиака с «Вечерней Москвой» поделилась астролог Светлана Кройцер.
Овен
Аура имеет оттенок ярко-красного цвета. Он дает Овну активность, эмоциональность, напористость, импульсивность.
Телец
Энергетическое поле имеет красно-коричневый оттенок — цвет земли. Он дает упорство, непоколебимость духа, силу воли, настойчивость, опору, физическую выносливость и упрямство.
Близнецы
Аура содержит все оттенки зеленого цвета. Эта цветовая гамма дает владельцу общительность, жизнерадостность, умственную работоспособность.
Рак
Диапазон цвета ауры у Раков необычайно широк: начиная от голубого цвета, заканчивая синим. Эти оттенки дают эмоциональность, сострадание, привязанность и скрытность.
Лев
Его аура содержит все оттенки золотисто-желтого цвета. Они дают Льву оптимизм, жизнерадостность, щедрость, великодушие и счастье.
Дева
Основной оттенок ауры Девы — бирюзовый. Благодаря ему представители этого знака имеют аналитический склад ума, они знают, что такое холодный расчет и методичность, любят во всем порядок.
Весы
Аура Весов — это оттенки розового цвета, а у некоторых она имеет все цвета радуги. Такая гамма цветов дает владельцу спокойствие, любовь, общительность, дипломатичность, радость, счастье, благодарность.
Скорпион
Основной цвет энергополя данного знака — пурпурный, насыщенного, глубокого сине-красного оттенка. Это дает Скорпиону сильную энергетику, глубину чувств и эмоций, страсть и жажду новых ощущений.
Стрелец
Аура Стрельцов имеет оттенки серебристого, светло-голубого, лилового цветов. Это делает представителей данного знака общительными, имеющими сильную интуицию, склонными к философским и духовным рассуждениям.
Козерог
Аура Козерогов имеет основной цвет индиго. Он дает владельцу уверенность, настойчивость, серьезность, амбициозность и упрямство.
Водолей
Цвет ауры варьируется от бледно-фиолетового до насыщенного фиолетового оттенка. Такая палитра говорит о благородстве, духовности, идеализме, высоких духовных качествах, а также дает задатки альтруизма.
Рыбы
Цвет ауры Рыб — все оттенки голубого и зеленого, особенно мягкого, нежного пастельного оттенка. Такие цвета дают представителям данного знака эмоциональность, глубокомыслие, интуицию, духовность, способность к самопожертвованию ради высоких идеалов.