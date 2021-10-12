Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию

Фото: pixabay.com

Молдавия попросила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа из-за его нехватки. Об этом сообщила в понедельник, 11 октября, газета Financial Times со ссылкой на двух человек, которые вовлечены в ведущиеся переговоры.

По информации издания, Молдавия надеется, что удастся получить газ через Румынию, чтобы восполнить нехватку этого энергоносителя.

Уточняется, что поставки газа из России упали на 30 процентов, в то время как цены выросли с 550 долларов за тысячу кубических метров в прошлом месяце до 790 долларов за тысячу кубических метров, что в пять раз дороже, чем в среднем страна платила в 2020 году. При этом в статье сообщается, что Румыния сама пытается покрыть свои потребности в газе на фоне опасений о том, что его запасы в Европе находятся на низком уровне.

Бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил об упущенном Молдавией шансе заключить контракт с Газпромом. По его словам, молдаван ждет суровая зима из-за того, что правительство страны упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа.

6 октября цена на газ в Европе достигла исторического максимума — 1920 долларов за тысячу кубометров. В тот же день по результатам торгов биржи ICE Futures цена упала ниже 1250 долларов за тысячу кубических метров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причины резкого роста цен на газ в странах Европы. По его словам, европейцы попытались заменить дорогой газ углем, но цены на него тоже выросли. Также цены на топливо растут из-за затягивания запуска «Северного потока — 2», пояснил аналитик.