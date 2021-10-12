Премьер-министр Японии заявил о суверенитете страны над Южными Курилами

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Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте во вторник, 12 октября, заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

— Необходимо разрешить вопрос Северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы — прим. «ВМ»), не оставляя его следующим поколениям, — сказал он.

При этом Кисида отметил, что правительство Японии «настроено на заключение мирного договора с Россией, разрешив проблему территориальной принадлежности», передает ТАСС.

Премьер-министр Японии ранее говорил, что мирный договор с РФ не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.

Глава МИД Японии прокомментировал план Путина по Курилам. Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным особый налоговый режим на Курильских островах не должен нарушать законодательства России и Японии.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.