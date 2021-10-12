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Украина отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат Европы по ММА

Юлия Курганова

Спорт
Украина отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат Европы по ММА
Фото: youtube.com

Украинская федерация смешанных единоборств (UF MMA) отказалась пускать спортсменов из России на чемпионат Европы, который будет проходить в Киеве. Об этом сообщил глава организации Владимир Тесля в социальной сети Facebook.

Изначально мероприятие должно было состояться в Греции, а потом в Грузии, но страны отказались от его проведения из-за сложной эпидемической обстановки. После этого Украина заявила о желании провести турнир, но при условии отсутствия российских спортсменов.

— Наше главное требование относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. GAMMA (Всемирная ассоциация ММА) пошла нам навстречу. Поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны, — сказал Тесля.

Чемпиона Европы по MMA пройдет с 5 по 9 ноября.

Спортсмен с Украины объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде. Украинец Игорь Цветов, который завоевал серебро в соревнованиях по бегу на дистанции 100 метров на Паралимпиаде в Токио, объяснил, почему не стал фотографироваться с россиянами во время церемонии награждения. Спортсмен признался, что, отказавшись делать традиционный снимок с другими призерами, он показал уважение к своей стране.

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