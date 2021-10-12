«Разочарование»: тренер сборной Словении оценил игру команды в матче с Россией

Фото: Twitter/TeamRussia

Игроки сборной Словении по футболу разочарованы тем, что проиграли россиянам в матче отборочного тура чемпионата мира — 2022. Об этом во вторник, 12 октября, заявил главный тренер проигравшей команды Матьяж Кек.

— Разочарование большое. В самом начале у нас все хорошо получалось, мы показали интенсивный футбол. Поздравляю сборную России с победой, — цитирует специалиста РИА Новости.

Российская сборная по футболу одержала победу на выезде над командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 и обеспечила себе участие в стыковых играх за право попадания в финальную часть турнира в Катаре.

Встреча группы H, которая состоялась в понедельник, 11 октября, в Мариборе, закончилась со счетом 2:1 в пользу россиян. У победителей голы забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32), у словенцев отличился Йосип Иличич (40).

Валерий Карпин о победе над Словенией в Мариборе#НашиПарни #СловенияРоссия — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021

После восьми матчей россияне возглавляют турнирную таблицу группы Н с 19 очками. На втором месте находится сборная Хорватии (17 очков), далее идут команды Словакии, Словении (по 10 очков), Мальты и Кипра (по пять очков). Победители групп гарантируют себе выход в финальную часть чемпионата мира, вторым командам предстоит сыграть в стыковых матчах.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал «Вечерней Москве» о подготовке игроков к предстоящему мундиалю, тренировках команды и ее измененном составе.