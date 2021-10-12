Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Разочарование»: тренер сборной Словении оценил игру команды в матче с Россией

Полина Долганова

Спорт
«Разочарование»: тренер сборной Словении оценил игру команды в матче с Россией
Фото: Twitter/TeamRussia

Игроки сборной Словении по футболу разочарованы тем, что проиграли россиянам в матче отборочного тура чемпионата мира — 2022. Об этом во вторник, 12 октября, заявил главный тренер проигравшей команды Матьяж Кек.

— Разочарование большое. В самом начале у нас все хорошо получалось, мы показали интенсивный футбол. Поздравляю сборную России с победой, — цитирует специалиста РИА Новости.

Российская сборная по футболу одержала победу на выезде над командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 и обеспечила себе участие в стыковых играх за право попадания в финальную часть турнира в Катаре.

Встреча группы H, которая состоялась в понедельник, 11 октября, в Мариборе, закончилась со счетом 2:1 в пользу россиян. У победителей голы забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32), у словенцев отличился Йосип Иличич (40).

После восьми матчей россияне возглавляют турнирную таблицу группы Н с 19 очками. На втором месте находится сборная Хорватии (17 очков), далее идут команды Словакии, Словении (по 10 очков), Мальты и Кипра (по пять очков). Победители групп гарантируют себе выход в финальную часть чемпионата мира, вторым командам предстоит сыграть в стыковых матчах.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал «Вечерней Москве» о подготовке игроков к предстоящему мундиалю, тренировках команды и ее измененном составе.

Читайте также:
Чемпионат мира по футболуРоссияотборочный матч
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте