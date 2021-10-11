Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче чемпионата мира

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Российская сборная по футболу одержала победу на выезде над командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 и обеспечила себе минимум участие в стыковых играх за право попадания в финальную часть турнира в Катаре.

Встреча группы H, которая состоялась в понедельник, 11 октября, в Мариборе, закончилась со счетом 2:1 в пользу россиян. У победителей голы забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32), у словенцев отличился Йосип Иличич (40).

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в группе, опережая команду Хорватии на два балла.

Сборная Франции по футболу победила команду Испании и выиграла Лигу наций. Финальный матч, который проходил в Милане, закончился со счетом 2:1 в пользу французов. Голы в ворота испанцев забили Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80). У сборной Испании отличился Микель Оярсабаль (64).