В Татарстане опознали всех погибших в результате авиакатастрофы

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Всех погибших в авиакатастрофе в Татарстане опознали. Родственникам выдали 12 тел жертв трагедии. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил источник в экстренных службах.

— За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения, — рассказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что 12 октября планируется выдать и доставить к местам захоронения тела еще четырех погибших.

До этого стало известно, что семьи погибших в авиакатастрофе L-410 в Татарстане получат по одному миллиону рублей. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили власти региона.

Пассажирам с тяжелыми или средней степени тяжести травмами выплатят по 400 тысяч рублей.

Утром в субботу, 9 октября, в Мензелинском районе Татарстана разбился самолет L-410 Turbolet. На его борту находились 22 человека, включая парашютистов местного аэроклуба. В результате крушения погибли 16 человек, включая двух пилотов.

О том, что известно о катастрофе и ее предполагаемых причинах, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».