Отказ техники или перегруз: что стало причиной крушения L-410 в Татарстане

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Утром в воскресенье, 10 октября, в Мензелинском районе Татарстана разбился самолет L-410 Turbolet. На его борту находились 22 человека, включая парашютистов местного аэроклуба. Есть жертвы. О том, что известно о катастрофе и почему она могла произойти, — в материале «Вечерней Москвы».

Как развивались события

О том, что произошло ЧП, СМИ сообщили примерно в половине десятого утра по московскому времени. Это был не пассажирский рейс, а вылет местного аэроклуба в рамках запланированных на этот день прыжков с парашютом.

Спустя несколько минут после взлета самолет совершил жесткую посадку в 6 километрах от города Мензелинск и недалеко от аэродрома базирования. По словам очевидцев, перед падением L-410 летел низко над деревьями, его нос был задран, а хвост опущен вниз, передает Shot. После этого он развернулся над болотами, еще сильнее снизился и упал на лесозаготовку. Рядом с аэродромом как раз находится лесничество.

На фотографиях, опубликованных СМИ, видно, что при падении борт врезался в забор и его фюзеляж разломился на несколько частей. При этом задняя часть самолета осталась практически целой.

Из 22 человек, находившихся на борту, погибли 16, включая двух пилотов. Шестерых пострадавших доставили в Мензелинскую районную больницу. Затем их отправят в Набережные Челны и Казань — в зависимости от тяжести состояния.

Один из пострадавших при крушении, Дмитрий Дербышев, рассказал следующее:

— Проблема была в двигателе. Самолет не успел подняться на нужную высоту. Пилоты действовали по инструкции.

По данным Mash, сейчас мужчина проходит медицинское обследование, но сильной боли при падении не ощутил.

Ненадлежащая эксплуатация техники

За текущий год это уже не первая катастрофа в России с участием L-410, а третья. Последняя, в частности, произошла 12 сентября в Иркутской области при заходе на посадку в поселок Казачинское. Тогда погибли 4 человека.

Бывший командир воздушного судна, эксперт по авиационной безопасности Александр Романов в комментарии «Вечерней Москве» заявил, что в малой авиации сейчас просто беда.

— Уже по несколько самолетов и вертолетов в месяц терпят катастрофы. Скорее всего, это связано с устаревшими моделями и плохой эксплуатацией техники, за ней следят ненадлежащим образом, потому что запчастей не хватает, денег не хватает авиакомпаниям. Они еле держатся на плаву, поэтому экономят на всем, — говорит эксперт.

Также он указывает на старость самолетов. В частности, данный борт, принадлежавший ДОСААФ, использовался с 1987 года.

— Эти самолеты были и в военной авиации, потом вернулись в ДОСААФ. Думаю, никакого внимания не уделялось состоянию авиатехники, — предполагает Романов.

Версии крушения

По словам Романова, одной из причин катастрофы в Мензелинске мог быть перегруз. На борту было 20 парашютистов со снаряжением, которое весит довольно много, а самолет рассчитан максимум на 19 пассажиров. Также на развитие событий мог повлиять отказ двигателя на взлете, и экипаж просто не справился с управлением, в результате чего самолет рухнул на землю.

Сам по себе отказ двигателя мог произойти еще и по причине ненадлежащего состояния взлетно-посадочной полосы. В России, по словам бывшего пилота, это частая проблема. На ВПП бывают и камни, попадание которых на взлете может привести к повреждениям силовой установки и печальным последствиям.

— Если во времена РСФСР у нас было 1200 пригодных к эксплуатации аэродромов, то сейчас в несколько раз меньше. У нас критическое состояние авиации, — заключил эксперт.

По информации РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ДОССАФ, причиной катастрофы действительно стал перегруз. Но на официальном уровне, в том числе властей Татарстана, речь идет об отказе двигателя. Но в этом разберется следствие. Военным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна».

11 октября объявлено в Татарстане днем траура. Семьям погибших и пострадавших президент Республики Рустам Минниханов пообещал оказать помощь.

СПРАВКА «ВМ»

L-410 — распространенная модель на просторах бывшего СССР.

Самолет, разработанный в Чехословакии еще в 1960-х годах фирмой Let Kunovice, принадлежащей с недавних пор одной из российских корпораций, активно эксплуатируется как на пассажирских линиях по всему миру, так и в рамках авиации общего и специального назначения. Еще с советских времен им часто пользуются аэроклубы для тренировки парашютистов.

В разных вариантах L-410 вмещает в себя до 19 пассажиров и имеет дальность полетов до 1500 километров. В качестве силовой установки у него стоят два турбовинтовых двигателя, позволяющих развивать скорость до 335 километров в час. Всего было произведено около 1200 таких самолетов, большая часть — во времена существования Чехословакии на заводе в Куновице. С 2016 года «турболеты» производятся в Екатеринбурге.