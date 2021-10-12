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«Был пьян»: стали известны подробности ДТП с четырьмя автомобилями в центре Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
«Был пьян»: стали известны подробности ДТП с четырьмя автомобилями в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской районКарта всех событий

После столкновения четырех автомобилей в центре столицы серьезно пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля каршеринга. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

— Водитель автомобиля краткосрочной аренды находится в больнице с переломом таза. Его пассажир также в медучреждении с диагнозом «ушиб обеих голеней», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что по предварительным данным водитель каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. Он же и спровоцировал ДТП в Театральном проезде. Среди пострадавших водитель и пассажир других участников столкновения, в автомобили которых врезалась арендованная машина. Как сообщает ведомство, у них нет тяжелых травм.

— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции все участники ДТП установлены. Возбуждено административное расследование, в рамках которого в полном объеме будут установлены обстоятельства произошедшего, — резюмируют в ГИБДД.

До этого сообщалось, что в центре Москвы произошла авария. Столкнулись четыре машины.

12 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что российские ведомства должны будут до 1 ноября выдвинуть предложения по введению уголовной ответственности для водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, меры уголовной ответственности будут применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.

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