Мужчина свел счеты с жизнью после убийства «любовника» своей жены в Пушкине

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В подмосковном Пушкине мужчина убил человека, полагая, что тот является любовником его жены. После совершения убийства злоумышленник покончил с собой. Об этом во вторник, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 37-летний житель Пушкина поссорился со своей женой. После этого конфликта женщина переехала жить к своей подруге в дом, расположенный в микрорайоне Серебрянка.

11 октября, вероятно, подозревая свою супругу в измене, мужчина пришел к квартире, где временно проживала его жена. В этот момент из квартиры вышел незнакомый мужчина. Решив, что это любовник его жены, злоумышленник несколько раз выстрелил в него. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После совершения убийства мужчина свел счеты с жизнью. Позже выяснилось, что погибший — не любовник жены, а приятель подруги.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Похожий случай произошел в августе этого года. В подмосковном Раменском мужчина застал свою подругу с другим. Потеряв над собой контроль, он взял в руки бейсбольную биту и нанес своему оппоненту множество ударов. Последний от полученных повреждений скончался на месте.

Позже по подозрению в преступлении был задержан 38-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».