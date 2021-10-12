Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина свел счеты с жизнью после убийства «любовника» своей жены в Пушкине

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина свел счеты с жизнью после убийства «любовника» своей жены в Пушкине
Фото: pexels.com

В подмосковном Пушкине мужчина убил человека, полагая, что тот является любовником его жены. После совершения убийства злоумышленник покончил с собой. Об этом во вторник, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 37-летний житель Пушкина поссорился со своей женой. После этого конфликта женщина переехала жить к своей подруге в дом, расположенный в микрорайоне Серебрянка.

11 октября, вероятно, подозревая свою супругу в измене, мужчина пришел к квартире, где временно проживала его жена. В этот момент из квартиры вышел незнакомый мужчина. Решив, что это любовник его жены, злоумышленник несколько раз выстрелил в него. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После совершения убийства мужчина свел счеты с жизнью. Позже выяснилось, что погибший — не любовник жены, а приятель подруги.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Похожий случай произошел в августе этого года. В подмосковном Раменском мужчина застал свою подругу с другим. Потеряв над собой контроль, он взял в руки бейсбольную биту и нанес своему оппоненту множество ударов. Последний от полученных повреждений скончался на месте.

Позже по подозрению в преступлении был задержан 38-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Читайте также:
убийствоСледствиеревность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте