Мужчина застал свою возлюбленную с любовником и насмерть забил его бейсбольной битой

Фото: Pixabay

В подмосковном Раменском мужчина убил любовника своей возлюбленной. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 2 августа. Мужчина застал свою подругу с другим. Потеряв над собой контроль, он взял в руки бейсбольную биту и нанес своему оппоненту множество ударов. Последний от полученных повреждений скончался на месте.

Позже по подозрению в преступлении был задержан 38-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».

— В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Врадий.

Похожий случай произошел в Красногорске в ночь с 5 на 6 апреля. 53-летняя женщина, вернувшись домой, уличила своего сожителя в измене с подругой. Разозлившись, она нанесла им множество ударов ножом. Впоследствии суд приговорил ее к 11 годам и 7 месяцам колонии.