Дом по реновации построят на Коломенской улице в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Коломенская улица Карта всех событий

В районе Нагатинский Затон для участников программы реновации жилья в столице построят новый дом. В нем будут четыре секции, объединенные общим подземным этажом. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ведомство уже согласовало соответствующую проектную документацию.

— Всего в доме будет 456 квартир: 96 однокомнатных, 288 двухкомнатных и 72 трехкомнатные. Кроме того, запроектированы квартиры, оборудованные для комфортного проживания маломобильных групп населения, — рассказал Леонов.

Наружные стены будут облицованы алюминиевыми панелями и металлокасетами с зазорами. Внутренняя планировка будет соответствовать стандартам реновации.

На первом этаже разместятся помещения общественного назначения. Въезд на подземную автостоянку будет осуществляться на специальной рампе со светофором, регулируемым из комнаты охраны.

Двор также благоустроят. Там разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и проведут освещение, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Ключевая цель столичной программы реновации заключается в улучшении жилищных условий для жителей устаревших пятиэтажек. В рамках реализации программы в Москве уже введено в эксплуатацию 146 домов площадью 1,9 миллиона квадратных метров, — отметил Леонов.

До этого сообщалось, что десять центров информирования по переселению по реновации откроют до конца года. Левкин напомнил, что центры информирования размещаются на первых этажах домов, построенных по программе реновации, недалеко от домов, которые подлежат демонтажу.