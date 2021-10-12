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Павел Малков назвал три способа участия в переписи населения в 2021 году

Дарья Чентаева

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Павел Малков назвал три способа участия в переписи населения в 2021 году
Фото: АГН Москва

Руководитель Росстата Павел Малков на семинаре-совещании «Всероссийская перепись населения как фактор социально-экономического развития и гармонизации национальных и межэтнических отношений в современной России» с общественными палатами субъектов РФ рассказал о том, что в переписи населения 2021 года можно будет поучаствовать тремя разными способами.

Он отметил, что до старта переписи осталось три дня.

Каждый желающий сможет «переписаться» на портале госуслуг до 8 ноября. Также принять участие можно с помощью переписчика или на стационарном участке до 14 ноября.

— Мы даем возможность указать одному человеку несколько национальностей. Можно назваться кем угодно — печенегом, орком и так далее, — отметил Малков.

По словам руководителя Росстата, все собранные данные потом объединят в статистику.

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября и продлится до 14 ноября. Изначально она должна была пройти в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что более половины жителей России планируют самостоятельно принять участие во Всероссийской переписи населения с помощью портала госуслуг. Об этом говорится в исследовании, которое провел портал по поиску работы SuperJob.

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