Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первый форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» завершился в Москве

Ирина Игнатенко

Общество
Первый форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» завершился в Москве
Фото: Пресс-служба ООО «ПИР ЭКСПО», 2021

С 5 по 8 октября в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР ЭКСПО — 2021» впервые прошел форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».

Мероприятие собрало более 700 участников. Впервые на одной дискуссионной площадке в рамках «ПИР ЭКСПО» в обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также представители гостиничного бизнеса (отельеры, инвесторы, девелоперы).

В форуме приняли участие представители Федерального агентства по туризму, Министерства строительства и ЖКХ РФ, корпорации «Туризм РФ», Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, делегации из более чем 40 регионов России, включая представителей региональной власти — губернаторов, министров по туризму, экономике, культуре, представителей бизнеса, инвесторов, девелоперов, отельеров и рестораторов, представителей банковского сектора.

Мероприятие стало уникальной дискуссионной площадкой федерального уровня для решения вопросов развития инфраструктуры в масштабе страны с участием представителей власти и бизнес-сообщества.

На форуме обсуждались вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры, федеральные и региональные программы привлечения инвестиций в гостиничные объекты, перспективы инвестиций в различные виды объектов туристской инфраструктуры и многое другое.

Генеральным спонсором форума и выставки «ПИР ЭКСПО» выступил Сбер. При участии его экспертов в рамках форума регионов России прошли сессии инвестиционного форума HoReCa Investment Days «Мастер-планирование как основа развития территорий и инструмент привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры», «Роль Big data в развитии туристской инфраструктуры». Участники форума и ключевые игроки гостиничного рынка (AZIMUT Hotels Company, Accor, Interstate Hotels & Resorts, Cosmos Hotel Group, УК «ГОСТ Отель Менеджмент», Cronwell Hospitality Group, УК «Альянс Отель Менеджмент» и др.) обсудили перспективы и привлекательность инвестирования в апарт-отели и сервисные апартаменты, малые средства размещения и рекреационные комплексы, объекты размещения в исторических зданиях и усадьбах.

На форуме был подписан ряд ключевых соглашений о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма. В частности, АО «ТЕРРА ТЕХ», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), и ООО «ЛАБТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в области комплексного развития территорий и мастер-планирования с использованием передовых космических наработок. В рамках сотрудничества для регионов будут созданы совместные продукты в мастер-планировании на основе больших космических данных «ТЕРРА ТЕХ» и градостроительного подхода и анализа консорциума «ЛАБТИ».

Также ведущая мировая гостиничная группа «Аккор» и консалтинговая компания «КБ Стрелка» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и городского развития. Подписание документа состоялось 6 октября.

Компании планируют сотрудничать при реализации проектов в сфере индустрии гостеприимства в России и странах СНГ. Компании договорились о совместной проработке и формировании стратегий размещения объектов гостеприимства, разработке мастер-планов, технико-экономических обоснований, проведении маркетинговых исследований и архитектурных концепций объектов гостиничной инфраструктуры.

В рамках форума также прошла межотраслевая сессия «Туризм и гастрономия: российская региональная кухня в туристской инфраструктуре». Представители российских регионов в рамках самой масштабной по составу спикеров сессии (более 40 экспертов) говорили о важной роли региональной кухни и гастрономических специалитетов регионов России в развитии внутреннего и въездного туризма, о вопросах формирования гастрономических туристических продуктов и производства продуктов для HoReCa.

Завершилась сессия гала-ужином, на котором представители четырех регионов России (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Мурманская область, Республика Алтай, Казань) организовали свои «Посольства гостеприимства», где в неповторимой авторской подаче презентовали свои национальные продукты и блюда на их основе, сопроводив угощение гостей познавательным экскурсом в историю и культуру национальных кухонь.

Всего на протяжении четырех дней с 5 по 8 октября на выставке «ПИР ЭКСПО», в рамках которой состоялся форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», действовала 21 площадка деловых мероприятий. Там состоялось более 250 конференций, круглых столов, панельных дискуссий, семинаров и мастер-классов.

В экспозиции выставки приняли участие более 500 производителей и поставщиков оборудования, расходных материалов и услуг для HoReСa, а информационными партнерами мероприятия стали ведущие общественно-политические, деловые и отраслевые СМИ России, такие как МИА «Россия Сегодня», газета «Вечерняя Москва», ИД «Аргументы недели», РИАМО, «Федерал Пресс» и другие.

— Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» является единственным крупным деловым мероприятием федерального уровня, сумевшим собрать на одной площадке представителей всех федеральных ведомств, в чьи задачи входит развитие туризма. Мы организовали коммуникационную деловую площадку для открытого и конструктивного диалога между властью и бизнесом по самым актуальным вопросам количественного и качественного развития гостиничного рынка. И по результатам форума, по тому интересу, который он вызвал у федеральных и региональных чиновников, а также у отельеров и девелоперов, мы можем точно сказать, что такая площадка востребована, полезна и может стать ежегодным деловым событием для подведения итогов, обсуждения и решения проблем и определения дальнейших шагов по развитию туристской инфраструктуры, — отметил Станислав Муханов, руководитель организационного комитета форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» и исполнительный директор «ПИР ЭКСПО».

Читайте также:
ФорумыТуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте