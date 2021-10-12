Первый форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» завершился в Москве

Фото: Пресс-служба ООО «ПИР ЭКСПО», 2021

С 5 по 8 октября в рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР ЭКСПО — 2021» впервые прошел форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».

Мероприятие собрало более 700 участников. Впервые на одной дискуссионной площадке в рамках «ПИР ЭКСПО» в обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также представители гостиничного бизнеса (отельеры, инвесторы, девелоперы).

В форуме приняли участие представители Федерального агентства по туризму, Министерства строительства и ЖКХ РФ, корпорации «Туризм РФ», Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, делегации из более чем 40 регионов России, включая представителей региональной власти — губернаторов, министров по туризму, экономике, культуре, представителей бизнеса, инвесторов, девелоперов, отельеров и рестораторов, представителей банковского сектора.

Мероприятие стало уникальной дискуссионной площадкой федерального уровня для решения вопросов развития инфраструктуры в масштабе страны с участием представителей власти и бизнес-сообщества.

На форуме обсуждались вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры, федеральные и региональные программы привлечения инвестиций в гостиничные объекты, перспективы инвестиций в различные виды объектов туристской инфраструктуры и многое другое.

Генеральным спонсором форума и выставки «ПИР ЭКСПО» выступил Сбер. При участии его экспертов в рамках форума регионов России прошли сессии инвестиционного форума HoReCa Investment Days «Мастер-планирование как основа развития территорий и инструмент привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры», «Роль Big data в развитии туристской инфраструктуры». Участники форума и ключевые игроки гостиничного рынка (AZIMUT Hotels Company, Accor, Interstate Hotels & Resorts, Cosmos Hotel Group, УК «ГОСТ Отель Менеджмент», Cronwell Hospitality Group, УК «Альянс Отель Менеджмент» и др.) обсудили перспективы и привлекательность инвестирования в апарт-отели и сервисные апартаменты, малые средства размещения и рекреационные комплексы, объекты размещения в исторических зданиях и усадьбах.

На форуме был подписан ряд ключевых соглашений о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма. В частности, АО «ТЕРРА ТЕХ», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), и ООО «ЛАБТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в области комплексного развития территорий и мастер-планирования с использованием передовых космических наработок. В рамках сотрудничества для регионов будут созданы совместные продукты в мастер-планировании на основе больших космических данных «ТЕРРА ТЕХ» и градостроительного подхода и анализа консорциума «ЛАБТИ».

Также ведущая мировая гостиничная группа «Аккор» и консалтинговая компания «КБ Стрелка» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и городского развития. Подписание документа состоялось 6 октября.

Компании планируют сотрудничать при реализации проектов в сфере индустрии гостеприимства в России и странах СНГ. Компании договорились о совместной проработке и формировании стратегий размещения объектов гостеприимства, разработке мастер-планов, технико-экономических обоснований, проведении маркетинговых исследований и архитектурных концепций объектов гостиничной инфраструктуры.

В рамках форума также прошла межотраслевая сессия «Туризм и гастрономия: российская региональная кухня в туристской инфраструктуре». Представители российских регионов в рамках самой масштабной по составу спикеров сессии (более 40 экспертов) говорили о важной роли региональной кухни и гастрономических специалитетов регионов России в развитии внутреннего и въездного туризма, о вопросах формирования гастрономических туристических продуктов и производства продуктов для HoReCa.

Завершилась сессия гала-ужином, на котором представители четырех регионов России (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Мурманская область, Республика Алтай, Казань) организовали свои «Посольства гостеприимства», где в неповторимой авторской подаче презентовали свои национальные продукты и блюда на их основе, сопроводив угощение гостей познавательным экскурсом в историю и культуру национальных кухонь.

Всего на протяжении четырех дней с 5 по 8 октября на выставке «ПИР ЭКСПО», в рамках которой состоялся форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», действовала 21 площадка деловых мероприятий. Там состоялось более 250 конференций, круглых столов, панельных дискуссий, семинаров и мастер-классов.

В экспозиции выставки приняли участие более 500 производителей и поставщиков оборудования, расходных материалов и услуг для HoReСa, а информационными партнерами мероприятия стали ведущие общественно-политические, деловые и отраслевые СМИ России, такие как МИА «Россия Сегодня», газета «Вечерняя Москва», ИД «Аргументы недели», РИАМО, «Федерал Пресс» и другие.

— Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» является единственным крупным деловым мероприятием федерального уровня, сумевшим собрать на одной площадке представителей всех федеральных ведомств, в чьи задачи входит развитие туризма. Мы организовали коммуникационную деловую площадку для открытого и конструктивного диалога между властью и бизнесом по самым актуальным вопросам количественного и качественного развития гостиничного рынка. И по результатам форума, по тому интересу, который он вызвал у федеральных и региональных чиновников, а также у отельеров и девелоперов, мы можем точно сказать, что такая площадка востребована, полезна и может стать ежегодным деловым событием для подведения итогов, обсуждения и решения проблем и определения дальнейших шагов по развитию туристской инфраструктуры, — отметил Станислав Муханов, руководитель организационного комитета форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» и исполнительный директор «ПИР ЭКСПО».