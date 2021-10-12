Путин рассказал о превышении инфляцией прогнозного уровня в России

Фото: Администрация президента РФ

Инфляция в стране превысит в этом году прогнозный уровень в 5,8 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 12 октября.

— Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8 процента. Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным слоям населения, — рассказал глава государства.

Власти должны это понимать, знать и реагировать соответствующим образом, приводит слова Путина РИА Новости.

12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране на текущий год с 5,8 процента до 7,4 процента. Основным фактором роста цен выступает продовольственная инфляция.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год зависит от внешних рынков. По его словам, страна является участником международной экономической жизни, и тенденции на международных рынках и посткризисные волатильности являют собой «гнет» для цен.

Песков заключил, что правительству России в значительной степени удается автоматизировать этот процесс.