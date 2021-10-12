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Массовая вакцинация против коронавируса продолжится в столице в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Массовая вакцинация против коронавируса продолжится в столице в 2022 году
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Массовая бесплатная вакцинация граждан против коронавирусной инфекции продолжится в Москве в следующем году. Об этом сообщили во вторник, 12 октября, в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.

Уточняется, что правительство города одобрило законопроект «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» и внесло его в Московскую городскую думу. В документе предусмотрены расходы на проведение вакцинации горожан.

— Будет продолжена массовая бесплатная вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции, — написали в пресс-службе главы города.

При этом почти три миллиарда рублей выделят на прививки от пневмококковой и менингококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека, ротавирусных и других заболеваний, передает РИА Новости.

Массовая вакцинация против коронавируса продолжится в столице в 2022 году

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект столичного бюджета на следующий год предусматривает увеличение расходов на систему здравоохранения на 7 процентов.

При этом в следующем году минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц. В настоящий момент выплата составляет 20 222 рубля ежемесячно.

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