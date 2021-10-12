Сергей Собянин заявил об увеличении расходов на здравоохранение на 7 процентов в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект столичного бюджета на следующий год предусматривает увеличение расходов на систему здравоохранения на 7 процентов. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в пресс-службе главы города, передает РИА Новости.

При этом в следующем году минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц. В настоящий момент выплата составляет 20 222 рубля ежемесячно.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на проект столичного бюджета следующего года заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента.

В городском бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, льготный проезд в общественном городском транспорте, оплату ЖКХ, покупку лекарственных препаратов и многое другое.

В 2022 году увеличится и заработная плата учителей, медицинских работников и других сотрудников бюджетной сферы на 4,8 процента в следующем году.

Во вторник, 12 октября, в ходе заседания столичного правительства был одобрен соответствующий проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».