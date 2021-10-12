Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин заявил об увеличении расходов на здравоохранение на 7 процентов в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин заявил об увеличении расходов на здравоохранение на 7 процентов в 2022 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект столичного бюджета на следующий год предусматривает увеличение расходов на систему здравоохранения на 7 процентов. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в пресс-службе главы города, передает РИА Новости.

При этом в следующем году минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц. В настоящий момент выплата составляет 20 222 рубля ежемесячно.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на проект столичного бюджета следующего года заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента.

В городском бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, льготный проезд в общественном городском транспорте, оплату ЖКХ, покупку лекарственных препаратов и многое другое.

В 2022 году увеличится и заработная плата учителей, медицинских работников и других сотрудников бюджетной сферы на 4,8 процента в следующем году.

Во вторник, 12 октября, в ходе заседания столичного правительства был одобрен соответствующий проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

Читайте также:
БюджетСергей СобянинЗдравоохранение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте