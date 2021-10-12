Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Более 285 километров новых дорог построят в Москве в 2022–2024 годах

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев: Более 285 километров новых дорог построят в Москве в 2022–2024 годах
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 285 километров новых дорог и около 90 искусственных сооружений планируется возвести в Москве в период с 2022 по 2024 год. Об этом сообщил во вторник, 12 октября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время город показывает стабильно высокие темпы строительства объектов дорожной инфраструктуры.

— С 2022-го до конца 2024 года в столице планируется построить 285,6 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что за указанный период времени специалисты закончат формировать системы хордовых магистралей.

— Большой объем строительства запланирован также на территории Новой Москвы. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в течение этого периода мы планируем построить более 70 километров дорог и семь искусственных сооружений, — заключил заместитель мэра столицы.

Также во вторник, 12 октября, Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий столичного метрополитена до конца 2024 года.

Читайте также:
ДорогиАндрей БочкаревСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте