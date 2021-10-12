Андрей Бочкарев: Более 285 километров новых дорог построят в Москве в 2022–2024 годах

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 285 километров новых дорог и около 90 искусственных сооружений планируется возвести в Москве в период с 2022 по 2024 год. Об этом сообщил во вторник, 12 октября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время город показывает стабильно высокие темпы строительства объектов дорожной инфраструктуры.

— С 2022-го до конца 2024 года в столице планируется построить 285,6 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что за указанный период времени специалисты закончат формировать системы хордовых магистралей.

— Большой объем строительства запланирован также на территории Новой Москвы. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в течение этого периода мы планируем построить более 70 километров дорог и семь искусственных сооружений, — заключил заместитель мэра столицы.

Также во вторник, 12 октября, Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий столичного метрополитена до конца 2024 года.