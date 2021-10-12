Россия предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков предложил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд взаимно снять ограничения по загранпредставительствам. Об этом сообщили в российском МИД во вторник, 12 октября.
— Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга, — говорится в сообщении.
Москва подчеркнула, что «враждебные антироссийские действия» не останутся без ответа. При этом Кремль не стремится к дальнейшей эскалации и предлагает обоюдно снять все ограничения за несколько последних лет, уточнили в министерстве.
Конфронтационная линия Вашингтона, как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, приведет лишь к дальнейшей деградации двусторонних отношений. Они требуют реалистичного подхода на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов, отмечается на сайте МИД.
Нуланд 11 октября приехала в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями России. Дипломат планирует обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.
Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Дипломат, по его словам, курирует украинскую проблематику и едет обсуждать некие вопросы о Киеве.