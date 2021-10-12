Россия предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков предложил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд взаимно снять ограничения по загранпредставительствам. Об этом сообщили в российском МИД во вторник, 12 октября.

— Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга, — говорится в сообщении.

Москва подчеркнула, что «враждебные антироссийские действия» не останутся без ответа. При этом Кремль не стремится к дальнейшей эскалации и предлагает обоюдно снять все ограничения за несколько последних лет, уточнили в министерстве.

Конфронтационная линия Вашингтона, как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, приведет лишь к дальнейшей деградации двусторонних отношений. Они требуют реалистичного подхода на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов, отмечается на сайте МИД.

Нуланд 11 октября приехала в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями России. Дипломат планирует обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Дипломат, по его словам, курирует украинскую проблематику и едет обсуждать некие вопросы о Киеве.