Эксперт оценила предложение ввести штраф для непривитых

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Журналист и ведущая Анна Шафран прокомментировала предложение ввести штрафы для россиян, которые отказались от вакцинации.

Она отметила недопустимость подобных мер, передает «Царьград».

Шафран также заявила, что деньги в фонд медицинского страхования вносят абсолютно все — и те, кому поставили вакцину, и те, кто не хочет этого делать. Выплата составляет 5 процентов от зарплаты. Поэтому бессмысленны разговоры о том, что государство тратит народные деньги на лечение непривившихся.

Телеведущая подчеркнула, что привитых заболевших в России довольно весомое количество, как и в других странах, где активно говорят о необходимости вакцинации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался против инициативы о введении штрафов для тех, кто отказался делать прививку. Он назвал данную инициативу противоречащей «социальному характеру российского государства».

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин также не поддержал эту идею. По его словам, штрафы для непривитых незаконны и бесчеловечны.