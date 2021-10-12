Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Артисты прочтут литературные произведения детям для проекта «Активный гражданин»

Виктория Сикерина

Город
Артисты прочтут литературные произведения детям для проекта «Активный гражданин»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Раздел для детей на платформе «Активный гражданин» планируют регулярно пополнять новыми отрывками из литературных произведений. Так, участники проекта познакомятся с героями прозы и стихотворений.

Такую программу создали совместно Департамент культуры Москвы Центральная библиотечная система востока города и сам портал.

Для прочтения книг привлекли актеров, музыкантов, писателей, художников и многих других деятелей культуры.

В настоящий момент на «Активном гражданине» представлены 10 новых произведений. Они включены в список номинантов на соискание Премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского.

В среду, 20 октября, огласят шорт-лист участников премии. Тогда же начнется голосование на портале. Жители столицы определят победителя в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей», передает официальный сайт мэра Москвы.

11 октября в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы открылась необычная зона отдыха — литературный сквер.

Новое общественное пространство для интеллектуального и просто приятного отдыха разместилось на улице Бориса Галушкина у Центральной городской деловой библиотеки.

Читайте также:
литератураДетиАктивный гражданин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте