Артисты прочтут литературные произведения детям для проекта «Активный гражданин»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Раздел для детей на платформе «Активный гражданин» планируют регулярно пополнять новыми отрывками из литературных произведений. Так, участники проекта познакомятся с героями прозы и стихотворений.

Такую программу создали совместно Департамент культуры Москвы Центральная библиотечная система востока города и сам портал.

Для прочтения книг привлекли актеров, музыкантов, писателей, художников и многих других деятелей культуры.

В настоящий момент на «Активном гражданине» представлены 10 новых произведений. Они включены в список номинантов на соискание Премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского.

В среду, 20 октября, огласят шорт-лист участников премии. Тогда же начнется голосование на портале. Жители столицы определят победителя в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей», передает официальный сайт мэра Москвы.

11 октября в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы открылась необычная зона отдыха — литературный сквер.

Новое общественное пространство для интеллектуального и просто приятного отдыха разместилось на улице Бориса Галушкина у Центральной городской деловой библиотеки.