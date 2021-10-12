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Дробыш рассказал о дружбе с экс-представителем СК Маркиным

Ирина Игнатенко

Общество
Дробыш рассказал о дружбе с экс-представителем СК Маркиным
Фото: Youtube.com / Интервью ВОКРУГ ТВ

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с RT поделился воспоминаниями о бывшем представителе СК России Владимире Маркине.

Он отметил, что они дружили на протяжении многих лет, вместе играли в хоккей. По словам Дробыша, у Маркина было много талантов, например, у него неплохо получалось петь.

— Он настоящий мужик, он действительно был крепкий парень. Ему хотелось все попробовать. И петь. У него правда неплохо получалось, у нас даже была мечта записать альбом. Но болезнь взяла свое. Так жалко. Не стало настоящего офицера русского, — отметил Виктор Дробыш.

12 октября в Следственном комитете России сообщили о смерти бывшего официального представителя ведомства Владимира Маркина. Ему было 64 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким Маркина.

Ранее адвокат Сталина Гуревич поделилась воспоминаниями о работе с Владимиром Маркиным. Она отметила, что действия Маркина отличались высоким уровнем профессионализма.

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