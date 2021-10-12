ОНК: Ректора Шанинки Сергея Зуева после допроса доставили в ИВС на Петровке

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Задержанный по делу бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой ректор Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергей Зуев помещен в ИВС на Петровке. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил член ОНК Кирилл Беспалов.

— Сергей Зуев находится в трехместной камере, у него два соседа: один задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другой — за нанесение телесных повреждений, — сказал Беспалов, отметив, что на сокамерников ректор Шанинки не жаловался.

По словам члена ОНК, у Зуева была только одна просьба — регулярно измерять ему давление.

— Зуев заявил, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в ИВС, — цитирует RT слова правозащитника.

Член ОНК также отметил, что ректор вину не признает.

Во вторник, 12 октября, сотрудниками полиции в ГСУ ГУ МВД России по городу доставлен ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (Шанинка) Сергей Зуев.

Он был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

По словам представителя ведомства, Сергей Зуев допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в размере более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.