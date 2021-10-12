Роспотребнадзор обнаружил в ТРЦ на западе Москвы нарушения масочного режима

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Аминьевское шоссе, 6 Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения масочного режима и иных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Kvartal West на Аминьевском шоссе. Об этом рассказали во вторник, 12 октября, в пресс-службе московского ведомства.

В рамках проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили факты невыполнения руководством ТРЦ противоэпидемических мероприятий.

— В ходе обследования выявлены факты невыполнения управляющей компанией торгового центра ООО «Экоресурс» противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции в период действия на территории Москвы режима повышенной готовности и действия ограничительных мероприятий, а именно: в помещениях торгового центра Kvartal West не был организован контроль за соблюдением масочного режима посетителями торгового центра, большая часть посетителей находились без масок или со спущенными масками, — отметили в пресс-службе.

По данному факту юридическое лицо привлекут к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Впоследствии ведомство передаст материалы дела в Никулинский суд Москвы, заключили на официальном сайте Роспотребнадзора столицы.

Во вторник, 12 октября, сообщалось, что московский Роспотребнадзор возбудил 30 административных дел за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в общественных местах: кафе, ресторанах, спортивных залах и многих других.