Обвиняемого в изнасиловании и убийствах в Подмосковье приговорили к пожизненному сроку

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— Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Владимира Живаева... Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Живаева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — пояснили в пресс-службе ведомства.

По установленной судом информации, в 2007 году обвиняемый встретился со знакомой 17-летней девушкой. После этого он изнасиловал ее в лесном массиве возле деревни Нестерово и не менее 17 раз ударил тупым и колюще-режущим предметами. В результате потерпевшая умерла.

В 2019 году Владимир Живаев работал таксистом и предложил женщине подвезти ее. Он завез гражданку в деревню Малое Кишнево, а позже совершил насильственные действия сексуального характера и задушил. После преступник снял с убитой золотое кольцо и закопал тело в лесу у деревни Малая Дубна.

В том же году он совершил еще одно преступление. Жертвой стала 19-летняя студентка колледжа, с которой Владимир Живаев ранее был знаком. Подсудимый изнасиловал девушку и угрожал ей ножом. Однако она пообещала не сообщать об инциденте, и преступник ее отпустил.

В четверг, 7 октября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что ранее судимый житель Коломны в приступе ревности убил свою жену.

На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал все обстоятельства произошедшего.