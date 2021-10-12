Методы борьбы с зацепингом в столичном регионе

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На территории Москвы и области транспортные полицейские регулярно проводят профилактические работы по противодействию зацепинга. Большинство зацеперов – молодежь. Они взбираются на крыши поездов, цепляясь за составы, рискуя своей жизнью.

— В настоящее время наблюдается возрастание экстремальных форм поведения среди подростков, для которых характерно стремление отстаивать свое право на индивидуальность и уникальность, — сообщила «Вечерней Москве представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ капитан полиции Александра Маклакова.

Сотрудники подразделения на станции Москва-Киевская часто проводят профилактические рейды на территории вокзала, платформах и поездах пригородного сообщения. Кроме этого, регулярно проводятся занятия в образовательных учреждениях. На них ребятам рассказывают о правилах поведения на железной дороге.

В России зацепинг официально запрещен. Согласно пункту 1 статье 11.17 КоАП РФ, посадка или высадка людей на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах составов или в других не предназначенных для проезда пассажиров местах, равно как и самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде карается штрафом.

6 октября в московской больнице скончался зацепер, прокатившийся несколько остановок по Филевской линии метро на крыше вагона. После очередного инцидента учитель ОБЖ высшей квалификационной категории Валерий Комаров рассказал о необходимости рассказывать школьникам об опасности зацепинга.