Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Методы борьбы с зацепингом в столичном регионе

Виктория Храменкова

Общество
Методы борьбы с зацепингом в столичном регионе
Фото: АГН Москва

На территории Москвы и области транспортные полицейские регулярно проводят профилактические работы по противодействию зацепинга. Большинство зацеперов – молодежь. Они взбираются на крыши поездов, цепляясь за составы, рискуя своей жизнью.

— В настоящее время наблюдается возрастание экстремальных форм поведения среди подростков, для которых характерно стремление отстаивать свое право на индивидуальность и уникальность, — сообщила «Вечерней Москве представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ капитан полиции Александра Маклакова.

Сотрудники подразделения на станции Москва-Киевская часто проводят профилактические рейды на территории вокзала, платформах и поездах пригородного сообщения. Кроме этого, регулярно проводятся занятия в образовательных учреждениях. На них ребятам рассказывают о правилах поведения на железной дороге.

В России зацепинг официально запрещен. Согласно пункту 1 статье 11.17 КоАП РФ, посадка или высадка людей на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах составов или в других не предназначенных для проезда пассажиров местах, равно как и самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде карается штрафом.

6 октября в московской больнице скончался зацепер, прокатившийся несколько остановок по Филевской линии метро на крыше вагона. После очередного инцидента учитель ОБЖ высшей квалификационной категории Валерий Комаров рассказал о необходимости рассказывать школьникам об опасности зацепинга.

Читайте также:
ПоездаМВДопасность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте