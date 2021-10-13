Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на западе столицы восстановили после аварии с тремя автомобилями

Виктория Храменкова

Происшествия
Движение на западе столицы восстановили после аварии с тремя автомобилями
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 6 Карта всех событий

На Кутузовском проспекте возле дома № 6 на западе столицы восстановили движение после ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте возле дома № 6 на западе столицы. Из-за дорожной аварии транспортное движение в сторону области осуществлялось по двум полосам из четырех.

В этот же день стало известно, что на западе Москвы автомобиль Bentley сбил ребенка на пешеходном переходе. За рулем находилась блогер, на которую в Instagram подписаны более 23 тысяч человек. Ребенка доставили в больницу для оказания помощи.

Читайте также:
ДТПМосквадвижение автомобилей восстановлено
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте