Движение на западе столицы восстановили после аварии с тремя автомобилями

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 6 Карта всех событий

На Кутузовском проспекте возле дома № 6 на западе столицы восстановили движение после ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте возле дома № 6 на западе столицы. Из-за дорожной аварии транспортное движение в сторону области осуществлялось по двум полосам из четырех.

В этот же день стало известно, что на западе Москвы автомобиль Bentley сбил ребенка на пешеходном переходе. За рулем находилась блогер, на которую в Instagram подписаны более 23 тысяч человек. Ребенка доставили в больницу для оказания помощи.