Компания Apple заявила, что производство iPhone 13 может быть сокращено

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Производство iPhone 13 может быть сокращено из-за нехватки чипов. Компания Apple ожидала, что за последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже. Об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 12 октября, со ссылкой на источник.

Отмечается, что количество телефонов будет меньше, так как компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой достаточного количества компонентов.

— Apple, вероятно, сократит прогнозируемые объемы производства iPhone 13 на 2021 год на 10 миллионов единиц из-за продолжительной нехватки микрочипов, — передает агентство.

14 сентября компания Apple представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены процессором A15 Bionic и получили батарею увеличенного объема.

Первый покупатель iPhone 13 в Москве рассказал о том, как ему удалось занять место в очереди за покупкой. По его словам, такая привилегия досталась ему с помощью подруги.

15 сентября стало известно, что компания Apple сняла с продажи смартфоны iPhone XR и iPhone 12 Pro.