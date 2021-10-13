Пользователи YouTube в США вновь сообщают о сбоях в работе сервиса

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В США пользователи сервиса YouTube вновь столкнулись со сбоем в работе сервиса. Неполадки в работе начались около 2:00 по московскому времени.

Около 62 процентов пользователей сервиса жалуются на работу сайта, 23 процента — на проблемы с просмотром видео, 14 процентов пользователей сообщают о проблемах в работе приложения, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет—ресурсах.

В понедельник, 11 октября, президент компаний «Ашманов и партнеры» и «Крибрум», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявил, что сбои в работе сервиса Facebook будут повторяться все чаще, они могут стать серьезнее.

Также психолог Евгения Юшкова рассказала, по каким признакам можно распознать человека, зависимого от социальных сетей. Пока в международной классификации болезней нет такого понятия, как зависимость от соцсетей, но в следующем году документ будет обновлен, и, возможно, это расстройство будет указано официально. Но уже сейчас можно говорить о том, что некоторые люди злоупотребляют интернетом.