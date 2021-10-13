Массовые сбои фиксируются в мессенджере Telegram

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В мессенджере Telegram вновь регистрируются сбои в работе. Пользователи по всему миру жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран.

Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

В США пользователи сервиса YouTube вновь столкнулись со сбоем в работе. Неполадки в работе сервиса начались около 2:00 по московскому времени.

В понедельник, 11 октября, президент компаний «Ашманов и партнеры» и «Крибрум», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявил, что сбои в работе сервиса Facebook будут повторяться все чаще, они могут стать серьезнее.