Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Массовые сбои фиксируются в мессенджере Telegram

Виктория Храменкова

Общество
Массовые сбои фиксируются в мессенджере Telegram
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В мессенджере Telegram вновь регистрируются сбои в работе. Пользователи по всему миру жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран.

Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

В США пользователи сервиса YouTube вновь столкнулись со сбоем в работе. Неполадки в работе сервиса начались около 2:00 по московскому времени.

В понедельник, 11 октября, президент компаний «Ашманов и партнеры» и «Крибрум», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявил, что сбои в работе сервиса Facebook будут повторяться все чаще, они могут стать серьезнее.

Читайте также:
TelegramсбойСоциальные сети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте