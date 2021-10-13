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Китайские ученые изучат образцы крови, чтобы найти источник COVID-19

Виктория Храменкова

В мире
Китайские ученые изучат образцы крови, чтобы найти источник COVID-19
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Ученые из Китая исследуют тысячи образцов из банка крови в городе Ухане, чтобы найти источник коронавирусной инфекции. Считается, что именно в Ухане был зафиксирован первый случай зараженияCOVID-19.

В начале текущего года ВОЗ определила почти 200 тысяч образцов крови, которые могут содержать антитела к коронавирусу. Они хранятся в Уханьском центре крови. В течение двух лет их нельзя было исследовать, потому что они могли понадобиться в качестве доказательства в судебных процессах, связанных с донорством крови, объяснили власти Китая.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщил, что сейчас идет подготовка к исследованию, передает CNN со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

— Никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, по крайней мере, квалифицированных наблюдателей, — поделился своим мнением доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер в беседе с CNN.

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В начале октября Китай предупредил мир о появлении нового «вируса X». Глава ентра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу выразил уверенность, что его появление неизбежно.

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