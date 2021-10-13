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Центр госуслуг «Мои документы» откроется у станции метро «Сходненская»

Анастасия Колоскова

Город
Центр госуслуг «Мои документы» откроется у станции метро «Сходненская»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Сходненская улица, 56 Карта всех событий

В Северо-Западном округе столицы стартовали работы по приспособлению помещений для офиса «Мои документы», который расположится на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп» недалеко от станции метро «Сходненская».

В настоящее время на объекте, площадь которого составляет свыше 2,7 тысячи квадратных метров, проводятся демонтажные работы. Затем возведут новую стяжку пола, перегородки и смонтируют новые инженерные системы. После этого в помещении сделают чистовую отделку и установят двери.

— На внутреннее оформление помещений центра госуслуг повлияло название торгового центра. Яркие элементы, мебель и декор разных цветов будут напоминать игру цветных стеклышек в калейдоскопе. Также в интерьере будут использованы световые статические инсталляции, наполняющие пространство цветом, — рассказал начальник управления столичного департамента капитального ремонта Алексей Васютин.

На основной площади офиса будет открытое пространство, где разместятся вестибюль со стойкой информации, гардероб, зал ожидания с банковскими терминалами. Кроме того, здесь будут организованы зоны приема, оказания электронных услуг, сервисов дополнительного обслуживания и кафе.

В центре помещения расположится просторная зона, где посетителей будут принимать сотрудники Госавтоинспекции и отдела по вопросам миграции.

— Для посетителей с детьми сделают комнату матери и ребенка, а также просторный игровой уголок с элементами интерактива. Для проверки базовых показателей здоровья можно будет воспользоваться специальным кабинетом и диагностическим комплексом, — добавил Алексей Васютин.

По его словам, заявители смогут обратиться в 60 окон к сотрудникам центра госуслуг, еще 12 окон отведут для сотрудников ГИБДД и четыре окна — для отдела по вопросам миграции.

Работы завершатся во втором квартале 2022 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Офисы «Мои документы» в Москве напомнили горожанам, что почти половину услуг в столичных центрах можно самостоятельно оформить в электронном формате.

Так, если москвич захочет получить какую-либо услугу, ему необходимо перейти на портал md.mos.ru. В специальной вкладке житель столицы сможет найти весь перечень услуг, которые доступны к оформлению в онлайн-формате.

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