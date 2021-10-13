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Грант на проведение пренатального тестирования беременных выделили в Москве

Анастасия Колоскова

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Грант на проведение пренатального тестирования беременных выделили в Москве
Фото: Pexels

Городские власти выделили грант ООО «Эвоген» в размере 311 миллионов рублей для проведения неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) и дополнительных молекулярно-генетических исследований. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

НИПТ является высокоточным скрининговым методом, который позволяет оценить риск хромосомных аномалий плода. Он основан на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной. Первый этап по внедрению тестирования прошел с марта 2020-го по март 2021-го. В нем приняли участие беременные женщины с высоким и промежуточным риском развития хромосомной патологии плода.

За это время специалисты провели 12,7 тысячи НИПТ, которые позволили выявить 258 хромосомных аномалий плода. Таким образом, выявляемость редких аномалий плода увеличилась с 18 случаев в 2019 году до 42 в 2020-м.

НИПТ выгодно отличается от традиционных методов рядом факторов. Среди них точность (99,9 процента), отсутствие риска самопроизвольного прерывания беременности и значительное снижение риска осложнений по сравнению с инвазивными методами. Тест можно проводить уже с 10-й недели беременности, для чего достаточно обычного забора крови у женщины. Исследование позволяет своевременно и в оптимальные сроки оценить генетическое здоровье плода и принять решение относительно дальнейшего ведения беременности, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого биологи из Университета Буффало в США выявили ряд генов, связанных с беременностью. Открытие ученых дает возможность лучше понять, почему беременность у человека протекает не так, как у других видов млекопитающих.

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